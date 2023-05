De Peiling: ik ben blij met mijn buurtje

Vorig jaar werd de Haagse Vogelwijk benoemd tot de beste buurt van Nederland. Dit kwam uit het jaarlijkse onderzoek door de Vrije Universiteit Amsterdam en het buurtplatform Nextdoor naar leefbaarheid in door heel Nederland. Wij zijn benieuwd naar jouw buurtje. Woon je fijn of is er ruimte voor verbetering?

Wil je dit jaar ook meedoen aan het jaarlijkse buurtonderzoek, dat kan door een vragenlijst in te vullen: Vragenlijst Nationale Buurtonderzoek 2023. Het onderzoek richt zich op zes belangrijke thema’s in de omgeving: het contact met buren, het helpen van buren, de sociale cohesie in de buurt, de voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen.

Wat vind jij?

Ben jij heel erg betrokken bij jouw buurt en de buurtbewoners? Voel jij je veilig? Heb je goed contact met de buren? Is de buurt schoon en goed onderhouden? Laat het ons weten!