Twee mannen die Castricumse (19) verkrachtten drie jaar de cel in

De twee 23-jarige mannen die werden verdacht van verkrachting van een 19-jarige vrouw in Castricum dit najaar, zijn gisteren door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van 5.290,53 euro, waarvan 5.000 euro smartengeld.

Onder andere het telefoontje dat de vrouw pleegde naar een vriend, en waarbij ze hem om hulp vroeg, maar ook het DNA dat op de vrouw is gevonden waren doorslaggevend voor deze uitspraak.

Volgens de rechtbank is overtuigend bewezen dat de twee twintigers de jonge vrouw hebben verkracht en er een poging tot verkrachting is gedaan.

De straf die de twee mannen is opgelegd komt overeen met de eisen van het Openbaar Ministerie.

Twee Algerijnse twintigers verdacht van verkrachting in Castricum

De vrouw werd op 9 oktober 2022 achter het station van Castricum lastiggevallen door de twee mannen. Volgens de verklaring van de vrouw dacht ze in eerste instantie dat ze om een sigaret kwamen vragen, maar gingen in plaats daarvan aan haar zitten.

De vrouw verklaarde dat ze meerdere keren aan heeft gegeven hier niet van gediend te zijn, maar dat de mannen gewoon doorgingen. De twee betastten haar borsten en billen, trokken haar broek naar beneden en duwden haar vervolgens naar achteren op het bankje. De ene man zou het slachtoffer bij haar schouders hebben vastgehouden, terwijl de andere man haar verkracht.

De vrouw weet een vriend te bellen wanneer ze wordt aangevallen, die naar haar toe snelt, de mannen aanspreekt en hen duwt. Wanneer even later ook de politie arriveert, weet de vrouw de verdachten op het station aan te wijzen en nog diezelfde nacht worden de mannen, die elkaar kennen uit de asielopvang, aangehouden. Beide mannen zijn niet in het bezit van een verblijfsvergunning.