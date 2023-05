Populair fietstunneltje Eemnes moet veiliger met vleermuisvriendelijke lampen

Om het gevoel van veiligheid te vergroten in de wat donkere Eemnesser fietstunnel onder de A27 is nieuwe verlichting nodig. Daar komen niet zomaar nieuwe lampen, want deze moeten namelijk vleermuisvriendelijk zijn. Dat is de wens van Rijkswaterstaat, de eigenaar van de veel gebruikte tunnel.

Sinds november 2021 is er aandacht voor het tunneltje in Eemnes. Naar aanleiding van een paar incidenten zou het eens goed zijn om te kijken naar de sociale veiligheid in deze wat grauwe en slecht verlichte verbinding van Eemnes naar Laren. Toen kwam de vraag of er geen extra verlichting en zelfs cameratoezicht kon komen.

Met het aantal incidenten blijkt het behoorlijk mee te vallen. In de afgelopen drie jaar hebben de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) drie meldingen gehad. Die gingen eigenlijk allemaal over hangjeugd, die zich ophield in het tunneltje, zo geeft de gemeente aan tegen NH.

Diefstal met geweld

Ook de politie heeft de situatie in en rondom het tunneltje een tijd in de gaten gehouden. Van augustus 2021 tot en met februari 2022 hebben agenten één keer te maken gehad met diefstal met geweld, een enkele melding van hangjeugd en één keer een melding van vuurwerkoverlast.

Na verscherpt toezicht van handhavers en agenten zijn er geen meldingen meer binnengekomen. Daarnaast houdt politie hier tijdens de surveillance regelmatiger een oogje in het zeil.

Te weinig

Dit alles is te weinig om camera’s op te hangen. Daarom is nu het voorstel om extra verlichting te plaatsen in het tunneltje. De gemeente gaat hier serieus naar kijken, maar Eemnes is daarbij wel afhankelijk van Rijkswaterstaat. "Dat vergt dus afstemming", aldus de gemeente. De eigenaar van deze fiets- en voetgangersverbinding heeft vorige maand al wel laten weten dat zij vleermuisvriendelijke verlichting wil als er extra maatregelen genomen worden.