Elektrische auto door smeulende accu total loss op de Westfrisiaweg 

Op de Westfrisiaweg (N307) bij Zwaag is gisteravond het accupakket van een elektrische auto gaan smeulen. De 32-jarige bestuurder zette de auto rond 21.45 uur langs de weg, waarna de politie, brandweer en provincie met een speciale 'dompelbak' erger wisten te voorkomen. Een deel van de weg was een tijd afgesloten.

gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

