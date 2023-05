Vette pech voor verdachte: peperduur horloge in beslag genomen

Bij een doorzoeking van de woning en het autobedrijf van een 55-jarige man uit Oostzaan heeft de FIOD, naast wat papieren en digitale documenten, een horloge van 100.000 euro in beslag genomen. De man wordt verdacht van witwassen voor drugscriminelen.

Op 24 mei viel de opsporingsdienst van de belastingdienst de panden binnen. De FIOD heeft het vermoeden dat er via het bedrijf van de Zaankanter geld wordt witgewassen voor drugscriminelen. De verdachte is eerder al op de radar van de opsporingsdiensten gekomen toen hij een financiële constructie aanging met een drugscrimineel.

Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen aan de FIU (Financial Intelligence Unit) van ongebruikelijke transacties bij het bedrijf. Niet alle transacties van het bedrijf waren namelijk terug te vinden op de zakelijke rekening. De verdenking is dat er betalingen met flinke contante geldbedragen zijn gedaan en niet zijn gemeld.

De man is niet aangehouden, maar hij is nog wel verdachte in het onderzoek.