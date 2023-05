Afrika festival Hilversum groot succes

Groots feest vandaag in de oude haven van Hilversum. De stichting Hilversum One organiseert er voor de derde keer het Afrikadag Festival. Er zijn kraampjes met Afrikaanse producten en voor de liefhebber van lekker eten is er genoeg te vinden. Van Bakkeljouw tot kipkerrie via de roti of een broodje pom. Je hoeft vanavond dus niet meer te koken.

Perfecte sfeer.

Wat vooral meewerkt aan de sfeer van het festival is het weer. De zon brand lekker in de oude haven en als je even je ogen dicht doet voelt, ruikt en klinkt het bijna alsof je op een ander continent bent. In de loop van de middag werd het steeds drukker op het festival. Veel gezinnen met kinderen maakten er een leuk en leerzaam dagje uit van.