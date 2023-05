Het regent kampioenschappen: Stefan graveert zich suf aan bekers en medailles

Bijna ieder weekend zie je wel een sportteam op één van de Haarlemse velden juichen. De kampioenschappen in de amateursporten worden deze maanden namelijk beslist. En daar hoort natuurlijk een grote blinkende grote beker, medaille of schaal bij. Stefan Zaremba, die sportprijzen graveert, draait daarom momenteel overuren in zijn werkruimte in Velserbroek.

Stefan nam het bedrijf een aantal jaar geleden over van een stel uit Beverwijk. "Ze graveerden de bekers en medailles toen nog vanuit een schuurtje in de achtertuin." Stefan leerde het graveren vervolgens helemaal zelf, nadat een carrière als kok en elektricien niet helemaal gelukt was.

'Een lepeltje met een papegaai erop'

"Het vreemdste verzoek qua graveren? Daar moet ik even over nadenken", zegt Stefan. "O ja, dat was een lepeltje voor een kind, die helemaal gek was van papegaaien. Dus toen heb ik een papegaai gegraveerd. Althans, met de computer, want met de hand was dat niet te doen. En ik heb wel eens een bitterballenschaal moeten graveren, dat was ook wel lachen."

Darts

"Bekers voor kinderen graveren en verkopen en die dan blij kunnen maken, dat is het mooiste wat er is", aldus de inwoner van Velserbroek. Als deze drukke maanden voorbij zijn, dan richt hij zich weer op de dartsport. Want naast sportprijzen verkoopt hij namelijk ook nog dartpijltjes en dartborden in zijn winkel.