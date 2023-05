In het water van de Cruquiushaven in Heemstede is vanmorgen een lichaam gevonden.

Een politiewoordvoerder laat aan NH weten dat ze momenteel bezig zijn om te onderzoeken wat er is gebeurd. Ook proberen ze te achterhalen wat de identiteit van de overleden persoon is.

In de buurt van het lichaam is een fiets aangetroffen, het is volgens de politie nog niet duidelijk 'of de persoon op de fiets was'.