Geen gewonden bij brand in verpleeghuis Zaandam

Bewoners van het Zaanse verpleeghuis Oostergouw zijn gisteravond uit hun kamer geëvacueerd na een brand buiten het gebouw. Het vuur woedde in tuinmeubilair en de rook sloeg naar binnen in het verpleeghuis aan de Koningin Julianaweg. Niemand raakte gewond, wel worden er twee personeelsleden van het verpleeghuis in het ziekenhuis gecontroleerd omdat ze rook hebben ingeademd.