Bewoners verpleeghuis Zaandam geëvacueerd uit hun kamer vanwege brand

Op dit moment worden bewoners van het verpleeghuis Oostergouw op de Koningin Julianaweg in Zaandam uit hun kamer gehaald en binnen het pand verplaatst naar een andere locatie na een brand in de tuinmeubelen buiten. De veiligheidsregio laat weten dat er op meerdere etages veel rookontwikkeling is. Er is hoog opgeschaald omdat de bewoners zichzelf niet kunnen redden.