Een vrolijke en bonte stoet trekt door Bussum tijdens de 75e editie van de Avondvierdaagse

Donderdagavond was het een vrolijke chaos op het parkeerterrein van zwembad de Zandzee in Bussum: de start van de laatste avond van de 75-jarige Avondvierdaagse.

Drukte op parkeerterrein De Zandzee - Pieter Witte

Bonte verzameling In een bonte verzameling van felgekleurde T-shirts en vlaggen stonden honderden kinderen en hun begeleiders van de basisscholen van Naarden en Bussum te wachten op het startschot voor de laatste dag van de Avondvierdaagse. Over het hele parkeerterrein van de Zandzee waren de diverse Gooise basisscholen verdeeld, herkenbaar aan hun vlaggen. Aan de kleur van de shirts van de scholieren kon je de bijbehorende school herkennen. Voor ouders en begeleiders wel zo makkelijk, zeker toen de hele groep op gang kwam. Het werd al helemaal een krioelende bende van lopende en rennende kinderen toen de tocht op de hei aankwam. Maar niemand raakte gelukkig verdwaald. 75 jaar De laatste wandeltocht van deze vier dagen ging dit jaar van start met een extra feestelijk tintje: de Avondvierdaagse bestaat namelijk 75 jaar. En dat het feest was, merkte je: het was extra druk langs de route. Toeschouwers moedigden de deelnemers aan en deelden soms bloemen uit. De tocht begon bij de Zandzee, vervolgens liep men over de Franse Kamphei, rechtsaf Het Spiegel in en door het centrum van Bussum terug naar de Zandzee.

Enthousiaste deelnemertjes in felgekleurde shirts. - Pieter Witte

Het toch al kleurrijke loopfestijn werd ook opgeluisterd door fanfarebands die meeliepen en die met marcheermuziek zorgden voor een jolige stemming. Maar het maakte wel dat er stevig werd doorgestapt. Ook stonden bands en geluidswagens langs de route opgesteld. Niet dat die nodig waren, want de jonge deelnemers hadden zelf genoeg geluidsdragers bij zich: van telefoons tot draagbare boxen. Zoals gezegd: het was een feestelijk geheel. Dat vonden ook de bejaarde bewoners van Woonzorgcentrum De Zandzee aan de Lepenlaan in Bussum. Zij zaten langs de route en zwaaiden aanmoedigend naar de wandelaars. Uiteraard werd er driftig terug gezwaaid. De oudjes zaten te stralen. Via Gladiola Bij café De Koperen Kraan, op het kruispunt van de Herenstraat en de Spiegelstraat, leek het de Via Gladiola wel: ouders, opa's en oma's stonden langs de kant van de weg met bossen bloemen die door de basisscholieren in ontvangst werden genomen. Maar die nog wel even de rest van de route meegezeuld moesten worden. Niet verrassend lagen er op de rest van de route heel wat bloemblaadjes op de grond. De 75e editie van de fameuze wandeltocht startte om 18.30 en rond 20.30 waren de laatste voetridders weer binnen. Al met al hadden ze toch bijna zo'n zes kilometer gelopen, een hele prestatie. Ondanks enig verkeer langs de route is alles compleet veilig verlopen. Dankzij verkeersbegeleiders die langs de weg en op kruispunten stonden opgesteld maar ook dankzij EHBO`ers die meeliepen en de wandelaars in goede banen leidden.

Via Gladiola Bussum - Pieter Witte