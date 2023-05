Ondanks kopieergedrag schoolbedreigingen toch angst bij ouders: "Wil mijn kind veilig thuis hebben"

Waar gisteren nog één middelbare school dicht ging na een online bedreiging op sociale media, volgden er vandaag uiteindelijk zeker twintig scholen die op dezelfde manier bedreigd werden. Allemaal kregen ze, veelal via Snapchat, bedreigingen over schietpartijen op de scholen. Het lijkt te gaan om kopieergedrag, maar toch was het voor veel ouders schrikken: "Ook al is het uiteindelijk niks, dit is echt niet fijn."

"Ik kwam hier aan, en ineens was de school dicht", vertelt een leerling van OBS de Notenkraker. "Een dagje vrij is wel leuk, maar de reden is natuurlijk echt best eng." De basisschool is één van de zeker twintig scholen die vandaag kampten met bedreigingen aan hun adres. Via Snapchat gingen er geruchten rond dat er schietpartijen zouden plaatsvinden op meerdere middelbare en basisscholen in de stad.

In hetzelfde gebouw als de basisschool zit ook basisschool de Nautilus. Die school kreeg geen bedreiging en ging dus niet dicht, maar daar waren veel ouders en leerlingen het niet mee eens. Een groep ouders stond hun kinderen vanochtend al rond 10.00 uur op te wachten: "Het voelt echt niet goed om mijn kind nu in dit gebouw te laten zitten vandaag. Dan gaan we voor de zekerheid maar gewoon naar huis", vertelt een moeder.