Museum van de 20e Eeuw looft 1.000 euro uit voor gouden tip graffitispuiters in Hoorn

Het door vandalen geteisterde Hoorn trok al een miljoen euro uit om de schade aan monumenten, woningen en beelden te laten verwijderen. Al sinds 2019 duiken er in de binnenstad met regelmaat de letters 'K-R' op. Het vandalisme is een doorn in het oog van de gemeente.

Opgelegde dwangsommen lijken weinig effect te hebben, en het vervolgen en berechten van graffitispuiters is onbegonnen werk omdat er bewijs ontbreekt. Ze moeten op heterdaad betrapt worden. Volgens Hans Stuijfbergen, directeur van het Museum van de 20e Eeuw, duurt het allemaal veel te lang. Hij hoopt met een beloning van 1.000 euro dan ook gerechtigheid te krijgen.

Op zaterdag 27 mei houden meerdere politici een grote graffitischoonmaakactie in het Julianapark. Met deze actie wil de politiek in Hoorn een signaal aan haar bewoners afgeven dat zij het vandalisme 'ten zeerste afkeuren'.

Hoewel Stuijfbergen de actie toejuicht, moet de gemeente het vandalisme volgens hem anders gaan aanpakken. "Ik vind het een prachtig idee dat de wethouder en raadsleden de graffiti gaan verwijderen. Het zou niet nodig moeten zijn. We moeten het vandalisme, dat overduidelijk illegaal is, voorkomen en niet met schoonmaakmiddelen bestrijden."