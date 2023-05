Na 33 jaar stopt Patricia met haar tweedehandszaak: "Ik praat soms tegen de winkel"

Eigenlijk zou Patricia Raasveldt nog twee jaar doorgaan met haar tweedehandswinkel Via Via in Heemstede, maar een gebroken voet veranderde de zaak. En zo komt er een einde aan de gezellige in- en verkoopwinkel van de 65-jarige, waar de administratie nog volledig met pen en papier wordt gedaan.

Patricia Raasveldt - Michael van der Putten/NH Media

Het is een drukke bedoening in de winkel met mensen, maar vooral spullen. Ieder vrij plekje wordt optimaal gebruikt om de tweedehands waar te etaleren. Helemaal nu bekend is geworden dat Patricia ermee ophoudt, komen veel mensen die het jammer vinden dat ze stopt, nog spullen brengen. "Kijk, als ik over twee jaar stop is het ook erg", reageert Patricia vanachter de toonbank, "dus op een gegeven moment moet je toch zeggen: ik stop ermee. Helemaal na die gebroken voet in november. Want, er hoeft maar iets met me te gebeuren en ik kan niets meer."

Tientallen schoenen wachten op een nieuwe eigenaar - Michael van der Putten/NH Media