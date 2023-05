Beverwijkse ondernemers lijden verlies door werkzaamheden aan Velsertraverse

Beverwijkse ondernemers merken dat ze veel minder bezoekers krijgen door de werkzaamheden aan de Velsertraverse. Ze lopen naar eigen zeggen veel omzet mis. "We hebben maar vijftig euro binnen gehaald vandaag. De Breestraat is dood", zegt Aartje Siemensma, eigenaresse van lunchroom Anders.

Aartje sluit haar lunchroom vroeger dan normaal, omdat er niemand binnen zit of op haar terras. Ze is erg aangedaan door de stilte die er nu heerst. Dat probleem zal voorlopig niet worden opgelost, want de werkzaamheden aan de Velsertraverse duren tot eind juli en veroorzaken veel verkeershinder. Puzzelen Met haar lunchroom helpt Aartje jongeren met een beperking om mee te draaien in de maatschappij. "Die jongeren zitten zich hier al drie dagen lang te vervelen. Daarom hebben we maar een puzzel voor ze neergezet om ze een beetje uitdaging te bieden. Dit is verschrikkelijk. Het begint al vroeg in de ochtend als ze in de file moeten wachten om überhaupt hierheen te komen", vertelt Aartje.

Twee andere ondernemers die ook last hebben van de werkzaamheden zijn Maaike de Wit en Sjoerd Schoone. Hun bakkerij op het Marloterrein staat op donderdagmiddag nog vol met broden die niet verkocht zijn. "Al vanaf dinsdag merk ik dat we minder gasten ontvangen in onze bakkerij, waardoor we veel minder verkopen dan we normaal gewend zijn", vertelt Maaike.

"Wat we overhouden geven we aan mensen met een laag inkomen" Maaike van Bakkerij Schoone

De chauffeur die de verse producten aan restaurants moet leveren, is nu veel langer onderweg. "In de middag bezorgen, wanneer het rustiger is op de weg, gaat gewoon niet. De restaurants waar we mee samenwerken willen alle producten in de ochtend ontvangen." Maaike doet er momenteel alles aan om voedselverspilling te voorkomen. Ze maakt onder meer gebruik van een app waarmee horecaondernemers alle overgebleven voedselwaren voor een goedkopere prijs kunnen aanbieden. De klanten komen de producten vervolgens zelf ophalen in de winkel. "En de rest van wat we overhouden geven we aan mensen die het nodig hebben", aldus Maaike.

Vakantiegeld Een andere ondernemer wil niet met naam genoemd worden (zijn naam is bekend bij de redactie). "Ik heb 1000 euro winst per dag nodig om te kunnen leven, maar dat lukt deze dagen niet. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik verder moet als dit zo door blijft gaan. Ik word hier heel erg moe van en mijn energie zakt weg omdat ik letterlijk niks te doen heb. Iedereen krijgt nu zijn of haar vakantiegeld en normaal gesproken is het daardoor heel druk in mijn zaak." Alle ondernemers vinden het heel goed dat de werkzaamheden aan de Velsertraverse plaats vinden, maar ze vinden de timing heel erg fout. Ze geven aan dat ze allemaal een uitnodiging van de gemeente hebben gekregen om mee te denken aan oplossingen. "Maar wat had het nog voor zin om daarover mee te denken als alles toch al vast staat", zegt Aartje stellig.