Russische kapotte tank op Leidseplein roept veel verschillende emoties op

Op het Leidseplein staat sinds vandaag een Russische tank, die vorig jaar kapot is gemaakt door Oekraïense soldaten. Debatcentrum De Balie wil hiermee het gesprek aanwakkeren over democratie en hoe fragiel die is. Hoewel veel voorbijgangers de tank indrukwekkend vinden, is niet iedereen er blij mee. "Het gesprek komt op gang, dat is goed."

De tank is onderdeel van het festival 'Forum on European Culture' van De Balie. Het thema van dit jaar is democratie. "De democratie staat aan alle kanten onder druk", zegt directeur van het debatcentrum Yoeri Albrecht. "Door coronamaatregelen, door internetontwikkelingen, maar ook door dictators." Volgens Albrecht is het belangrijk om het gesprek hierover aan te gaan. De tank is daar een middel voor, omdat het de fragiliteit van de democratie aantoont.

'Indrukwekkend'

De tank is kapotgemaakt in het dorpje Dmytrivka, bij de slag om Kiëv, ook in de buurt van Bucha, waar een groot aantal mensen is vermoord. Sommige voorbijgangers vinden de tank indrukwekkend. "Als je een boodschap wil overbrengen, lukt het wel op deze manier."

Burgemeester Halsema opende het expositiestuk officieel met een toespraak, en dan wordt vrij snel duidelijk dat niet iedereen blij is met de oorlogsmachine op het plein. Door haar speech wordt 'boe' geroepen en geschreeuwd dat de tank 'oorlogspropaganda' is. Halsema: "Het plaatsen van deze tank is geen gebaar van triomf. Integendeel. Het is een gebaar van pijn, verdriet en geknakte democratie."