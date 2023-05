Politie valt gokpand in Amsterdam-West binnen, 11 verdachten opgepakt

De politie heeft dit weekend elf verdachten opgepakt die aan het gokken waren in een pand aan de Nieuwpoortkade in West. Bij de inval werden ook twee vuurwapens aangetroffen.

Op beelden die een omstander zaterdag maakte, is te zien dat de politie met zeker tien agenten het pand binnenging. Voor de deur stonden meerdere politiebusjes. "Het was om 23.40 uur en het heeft de hele nacht geduurd", liet de omstander aan AT5 weten.

Bedrijfsmatig

De politie kon dit weekend nog niks over de inval zeggen, maar heeft vandaag dus meer informatie verspreid. Volgens de politie was er informatie binnengekomen over 'bedrijfsmatig illegaal gokken vanuit het pand'. De verdachten waren tijdens de inval op heterdaad betrapt.

"Bij illegaal gokken is sprake van oneerlijke concurrentie ten aanzien van bedrijven die wél een vergunning hebben en allerlei regels moeten naleven, bijvoorbeeld om kansspelverslaving bij klanten te voorkomen", stelt de politie. "De aanwezigheid van dit soort illegale gokactiviteiten en verdovende middelen op een bedrijventerrein maakt een inbreuk op de openbare orde."