Wat is er nou eigenlijk zo leuk aan Zaanstad?

Het wordt steeds leuker in Zaanstad, dat zegt onderzoeksbureau Atlas Research. De stad stijgt van de 21e naar de 14 plek. Vanwaar de stijging en aan welke punten ontbreekt het nog wat betreft een top 10 normering? NH trok de straten van Zaanstad in en vroeg aan haar inwoners: 'Wat is er nu eigenlijk zo leuk aan Zaanstad?'.

Bewoners voor het stadhuis in Zaandam reageren gemengd en hebben niet gelijk door dat het leuker geworden is om in Zaanstad te wonen. Op de vraag wat er nou zo leuk is zegt de een 'Het is lekker druk en gezellig' terwijl een ander het juist 'rustig en dorps vindt'. Wat vooral genoemd wordt is de binnenstad. Veel mensen vinden die mooi opgeknapt en zijn over het algemeen tevreden over de architectuur van het stationsgebied. Het antwoord wat we het meeste horen is dat het 'gewoon gezellig' is.

Trots

Burgemeester Hamming is trots dat de stad gestegen is op de lijst. Hij vindt de lijst ook belangrijk "Er blijkt uit of er goed wordt geïnvesteerd in cultuur, sport en veiligheid". Volgens de burgemeester kan je zien dat de stad groeit. Toch is er nog wel het een en ander te doen voordat Zaandam verder op de lijst kan stijgen.

Veiligheid

Naast een verbetering in de 'gezelligheid' door festivals, horeca en het groen, moet de veiligheid echt beter zeggen mensen op straat. De vrouwen op straat die we spreken geven aan dat er later op de avond 'een beetje enge mensen' op straat rondlopen die vrouwen lastig vallen. Hamming weet dit en wil daar veel werk van maken: "We willen dat iedereen op straat zich veilig kan voelen en kan zijn wie die is ongeacht afkomst of seksuele voorkeur". Als dat lukt, komt Zaanstad volgend jaar misschien weer wat hoger op de lijst te staan.