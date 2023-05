Geen messenverbod voor Dijk en Waardse jeugd: "Handhaving niet de oplossing"

Een messenverbod voor minderjarigen is in Dijk en Waard van tafel geveegd. Hoorn, Zaanstad, Den Helder en ook Alkmaar namen dat besluit de afgelopen periode wel. Volgens de gemeente is de omvang van het messenprobleem relatief beperkt. "Het is niet te vergelijken met de problematiek in grote steden."

Het raadslid dringt aan op maatregelen , maar die gaat het college niet nemen. In een reactie laat het bestuur weten dat zorgelijke signalen altijd direct worden opgepakt. De lijnen met betrokken partijen zijn kort en 'er wordt opgeschaald als dat nodig is'.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren steeds vaker een mes op zak hebben. Voor raadslid Karin van der Vliet van Lokaal Dijk en Waard (LDW) een zorgelijke ontwikkeling. "Onlangs was ik aanwezig bij gastlessen van de raad op middelbare scholen. In gesprekken kwam naar voren dat veel jongeren zich zorgen maken, omdat steeds meer leeftijdsgenoten messen bij zich hebben", vertelt ze tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal .

Een verbod heeft weinig invloed, verwachten burgemeester en wethouders. "Handhaving is geen oplossing voor het onderliggende probleem. We willen voorkomen dat jongeren de noodzaak voelen om met een mes de straat op te gaan", stelt het college.

Haken en ogen

Het dragen van messen is voor minderjarigen nu ook al in veel gevallen verboden. Toch zitten er wat haken en ogen aan die wet. Jongeren mogen namelijk wel een opvouwbaar zakmes of een keukenmes van maximaal 28 centimeter bij zich dragen.

Het kabinet wil deze wet daarom aanscherpen, maar wanneer dat ingaat, is niet duidelijk. Voorlopig voelt Dijk en Waard er in elk geval weinig voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. "De raad gaat daar uiteindelijk over, maar we zien daar op dit moment geen aanleiding voor."

De huidige regels geven volgens de gemeente genoeg mogelijkheid om op te treden tegen het bezit van messen. Sinds december 2020 geldt er in Dijk en Waard al een verbod op de verkoop van messen aan jongeren onder de 16 jaar. "Een aanpassing zou vooral symbolisch van aard zijn."