Op geheime plek ervaren hoe het is om man te zijn: "Mannen moeten terug naar gevoel"

Een oude traditie wordt nieuw leven in geblazen. "Al duizenden jaren geleden, gingen stamhoofden met elkaar het bos in om van gedachten te wisselen. In een veilige omgeving werd er gezocht naar verbinding", vertelt Hein Moore organisator van de mannencirkel Zuid-Kennemerland, die gisteravond voor de eerste keer werd gehouden.

In de mannencirkel komen ze samen op een geheime plek in de natuur nabij Haarlem om te ervaren hoe het is om man te zijn. "Je ziet tegenwoordig steeds vaker dat mannen dit doen", aldus Hein. Volgens hem is het niet een hij versus zij verhaal. "Vrouwen hebben hun eigen ding en wij doen dit." Deelnemer Jan is het met hem eens. "Mannen hebben minder woorden nodig en begrijpen elkaar beter, net zoals vrouwen vrouwen beter begrijpen."

MANNENCIRKEL - NH Nieuws