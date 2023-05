Na fiasco met peperduur zonnefietspad doet provincie nieuwe poging langs N232

Helemaal zeker dat de techniek werkt, is de provincie nog niet. Toch worden er volgende maand op een fietspad langs de N232 bij Vijfhuizen zo'n zeshonderd zonnepanelen gelegd, om daarmee duurzame energie op te wekken. De 'zonneweg' die in 2019 werd aangelegd, kostte een miljoen euro, maar begaf het al na zes dagen.

Omdat experts geen oplossing voor dit probleem wisten te vinden, besloot de provincie op zonnefietspaden te focussen. "Uit de proef bleek onder andere dat de panelen nog niet geschikt waren voor zwaar verkeer", vertelt Penny van Beek, communicatie-adviseur Provincie Noord-Holland. "Daarom zetten we ons nu eerst in op fietspaden zoals met het project Zonnefietspad N232."

Het eerste zonnefietspad werd in november 2014 in Krommenie aangelegd, wat wereldnieuws werd. Een maand later waren de panelen lek en op sommige plaatsen zelfs gebroken.

Vijfde generatie

"Wat hier ligt is de vijfde generatie", vertelde bedenker Arian de Bondt vorig jaar voor de camera van NH Nieuws in de Utrechtse plaats Maartensdijk. "Die in Krommenie mocht stuk gaan, en ging ook stuk, maar deze moet nog over twintig jaar nog liggen."

De Bondt vertelde welke lessen er waren getrokken uit het eerdere experiment. "We kwamen er onder meer achter dat we inderdaad een andere epoxy (lijm red.) moesten gebruiken."

Het artikel gaat verder onder video.