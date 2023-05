Een paar miljoentjes meer: opknapkosten parkeergarages duurder dan verwacht

De betaalautomaten, slagbomen en andere apparatuur in de gemeentelijke parkeergarages in Haarlem worden vervangen. Ze zijn zo verouderd, dat er vaak storingen optreden. Bovendien zijn reserve-onderdelen niet meer te vinden. De kosten lopen snel op: eerder werd er op ruim acht ton gerekend, inmiddels is het bonnetje al 3,2 miljoen euro.

De werkzaamheden aan de zes parkeergarages van de gemeente beginnen op maandag 5 juni. De parkeergarage aan het Houtplein is als eerste aan de beurt, daarna volgen Raaks, De Kamp, Cronjé, Appelaar en tot slot parkeergarage Dreef onder het provinciehuis. Eind december moet alles klaar zijn.

Wat gaat er gebeuren?

De apparatuur in de zes parkeergarages is niet meer betrouwbaar. Er zijn vaak storingen bij de betaalautomaten, de slagbomen en de kentekenherkenning. Dat is vervelend voor de parkeerders, maar ook voor de gemeente. Die loopt inkomsten mis en is veel geld kwijt aan het verhelpen van de storing.

Daarom worden er nieuwe toezichtcamera's, betaalautomaten, deurlezers en in- en uitrijterminals geplaatst. Als eerste wordt in de parkeergarages nieuwe bekabeling aangebracht. De oude apparatuur en bekabeling worden pas verwijderd als de nieuwe installatie is getest en werkt.

Met de nieuwe apparatuur komen automobilisten straks alle gemeentelijke parkeergarages sneller in en uit, dankzij kentekenherkenning. De bestuurder hoeft geen bonnetje meer te halen bij binnenkomst en kan na betaling zo weer naar buiten. Snel afrekenen kan met pinpas, mobiele telefoon of een parkeerapp. Ook is het mogelijk om via internet een parkeerplaats te reserveren of een abonnement af te sluiten.