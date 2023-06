Jong Ajax-aanvoerder Youri Regeer voor vier jaar naar FC Twente

De overstap van Regeer is opmerkelijk, want zijn contract liep in Amsterdam nog door tot 2025. Gebrek aan perspectief wordt aangedragen als reden van zijn vertrek. Onder John Heitinga hoopte de voetballer meer kansen te krijgen bij Ajax, maar hij kwam niet verder dan drie korte invalbeurten.

SV Zandvoort

In 2017 kwam Regeer over van ADO Den Haag. Onder Erik ten Hag maakte de geboren Haarlermmer in december 2021 zijn debuut in de hoofdmacht. Dat deed hij in de bekerwedstrijd tegen Barendrecht. Regeer begon met voetballen bij SV Zandvoort. De afgelopen drie jaar was Regeer een vaste waarde in Jong Ajax.