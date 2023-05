Tweede flitspaal moet druk kruispunt op binnenring Hoofddorp nóg veiliger maken

Nadat in februari de flitspaal aan de Altenburg al was aangezet, wordt ook de flitspaal aan de overkant van de Van Heuven Goedhartlaan - op de Asserweg - maandag geactiveerd. De tweede flitspaal moet de binnenring van Hoofddorp én het kruispunt veiliger maken.

De flitspaal staat er al een tijdje, maar flitst nog niet. De andere flitser op het kruispunt, aan de overkant van de Van Heuven Goedhartlaan, is in februari aangezet. Beide flitsers zijn geplaatst op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer. Volgens de gemeente wordt er op het kruispunt namelijk vaak harder gereden dan de toegestane 50 km/u en geregeld een rood licht genegeerd.

Omdat ook veel schoolgaande jeugd gebruikmaakt van het kruispunt, vindt de gemeente overtredingen als hardrijden en negeren van rood licht onverantwoord. Volgens het Openbaar Mninisterie (OM) zorgt een flitspaal ervoor dat automobilisten hun rijgedrag aanpassen, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.

Hoeveel automobilisten sinds februari zijn geflitst door de paal aan de Altenburg, kan het Centraal Justitieel Incasso Bureau nog niet zeggen. Naar verwachting deelt het CJIB later informatie daarover met NH. In 2026 zal worden geëvalueerd of de flitsers de verkeersveiligheid op het kruispunt inderdaad ten goede zijn gekomen.