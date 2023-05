Simply 'haar' Best: Dutch Tina Turner geeft een ode aan Queen of Rock 'n Roll

Tina Turner, de 'Queen of Rock 'n Roll' overleed gisteravond op 83-jarige leeftijd. Met haar ongekende performances en levenskracht was het een idool voor velen. Helemaal van het podium verdwijnt ze niet, dankzij dragqueen The Dutch Tina Turner uit Amsterdam. Ze geeft een ode aan haar icoon.

Al sinds het jaar 1993 kruipt ze in de huid van Turner. Per toeval: een collega en 'zus' vroeg het haar. Vanaf dat moment leert ze Anna Mae Bullock, zoals de zangeres eigenlijk heet, beter en beter kennen. Ze kijkt iedere video, leest elk boek, leert ieder woord uit ieder liedje, oefent op haar mimiek en leert de danspasjes. Haar dragpersona is geboren.

De overleden zangeres heeft in haar leven met veel uitdagingen te maken gehad, waaronder huiselijk geweld. De Amsterdamse dragqueen herkent zich in haar verhaal, en put veel kracht uit de manier waarop Turner daarmee is omgegaan. "Opstaan als het tegenzit, dat is wat ik heb geleerd. Het heeft mij gevormd en sterk gemaakt", vertelt ze.

"Life is a show and the show must go on!"

"Kracht, overleven, liefdevol. Dat zijn woorden waarmee ik haar zou omschrijven. Kop op, ook als het tegenzit. Je gaat niet naar buiten en laat je kop dan zakken, nee. Life is a show and the show must go on!"

Ondanks dat ze nog kippenvel krijgt als ze bedenkt dat ze nu overleden is, heeft ze er ook vrede mee. "Ze heeft ons alles gegeven wat er in haar zat, en het is na het lange ziekbed dat ze heeft gehad goed zo."

Morgen staat in het teken van haar idool. Simply The Best, Private Dancer, What's Love Got To Do With It, allemaal komen ze langs tijdens haar show in The Web in Amsterdam.