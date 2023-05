Speciale borden om herrie van motoren tegen te gaan: 'Te luid geluid is uit'

Er staan sinds een paar dagen in totaal zestien van deze borden langs routes die populair zijn bij motorrijders, zoals de Zandvoortselaan in Heemstede en de Boekenroodeweg in Aerdenhout. Mensen die daar wonen hebben met mooi weer last van de soms grote groepen motorrijders, vooral als die het gas flink opendraaien.

Buurman

De borden zijn er gekomen op initiatief van de Motorrijdersactiegroep (MAG), een club die zich inzet voor de belangen van motorrijders en wil voorkomen dat wegen vanwege overlast voor motorverkeer worden afgesloten. Woordvoerder Hugo Pinksterboer: "We doen met de borden een appèl op de motorrijder om rekening te houden met zijn of haar omgeving en dus niet het gas open te draaien op een plek waar veel mensen wonen. Want, zeggen we: als motorrijder is iedereen je buurman. We hopen dat we met de borden aantonen dat we de klachten van mensen serieus nemen."

Serieus

Pinksterboer denkt dat ook motorrijders de tekst serieus zullen nemen, omdat die afkomstig is uit de eigen motorwereld. "Dat werkt beter dan dat ze vermanend worden toegesproken door mensen die langs de route wonen."

Heemstede en Bloemendaal hebben overigens niet de primeur van de bordjes. Er hangen er al enkele in het oosten van het land. Pinksterboer: "We hopen natuurlijk dat steeds meer gemeenten ze gaan plaatsen. Amsterdam denkt er ook aan."