Mysterie rondom brievenbus Veldvliegerweg: wat is er aan de hand?

Buurtbewoners aan de Veldvliegerweg in Zaanstad zitten met een groot mysterie: hun brievenbus lijkt al twee weken niet geleegd. Brieven worden niet bezorgd en in het vak 'overige postcodes' steekt de post daarom een klein beetje uit.

"Zal de brievenbus vergeten zijn?", vraagt een buurtbewoner zich af. Het is het gesprek van de dag in de Zaanse straat. Aan de Veldvliegerweg lijkt de brievenbus al sinds 12 mei niet meer geleegd. "De post die ik verstuurd heb is niet aangekomen", valt te lezen op social media. Moederdagkaarten liggen hoogstwaarschijnlijk te verstoffen in de oranje brievenbus.

Volgens een buurtbewoner in de brievenbus al sinds 12 mei niet meer geleegd. Iemand anders geeft aan dat haar post, die ze in dezelfde brievenbus heeft geworpen, wel is aangekomen bij de desbetreffende ontvanger.

Om het probleem op te lossen, proberen de Zaankanters contact te krijgen met Post NL. Dit is hen nog niet gelukt. Ook NH heeft de organisatie om een reactie gevraagd, maar heeft dit nog niet ontvangen.