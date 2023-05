Handbalsters SEW presenteren met Jacobs en Oude Voshaar twee aanwinsten

Met de twee handbalsters haalt SEW twee twintigers binnen. Opbouwspeelster Oude Voshaar komt over van competitiegenoot DSVD waar ze één van de smaakmakers was. De handbalster uit Overijssel hoopt bij de nummer vier van afgelopen seizoen de volgende stap in haar carrière te zetten.

Jacobs komt over van handbalclub V&L. Na het wegvallen van Noëlle Kistemaker was coach Michael Vijverberg op zoek naar een nieuwe speelster voor de rechterhoek. Na een zoektocht kwam hij uit bij de 20-jarige Jacobs. "Ik werd enorm goed opgevangen door mijn komende teamgenoten en heb er vertrouwen in dat we een goed seizoen gaan neerzetten. Ik zou graag de landstitel winnen. Daarnaast heb ik de ambitie om uiteindelijk in het buitenland te gaan spelen", zegt Jacobs.

SEW sluit komend weekend het seizoen af tegen Velo. Bij de blauw-witten zwaaien Eline Wit, Sharon Noordermeer en Britt Koopman het thuispubliek uit, want zij stoppen met handballen. Als SEW de wedstrijd wint, eindigt de club op de derde plaats.