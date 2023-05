Jenny krijgt 'echte' Van Gogh cadeau: "Die meeuw, het water, dat hoort bij Den Helder"

Een 'echte' Van Gogh voor Jenny van der Wal uit Den Helder. Het is een cadeau van het 50-jarige van Gogh Museum. Zorgvrijwilliger Jenny was genomineerd voor de prijs door Zorggroep Tellus voor haar inzet voor ouderen van De Groene Vecht: iedere week speelt zij oude liedjes op haar accordeon voor de bewoners. Ze krijgt een niet-van-echt-te-onderscheiden replica van ‘Vissersboten bij Les Saintes-Maries-de-la-Mer’. "Dit is Den Helder. Dit is als thuiskomen."

Woensdag 24 mei begon voor Jenny van der Wal zoals altijd, oude liedjes spelen met de accordeon voor de bewoners van zorglocatie De Groene Vecht. Ze had alleen niet in de gaten dat het vandaag helemaal om haar ging. Totdat medewerkers van het Van Gogh Museum kwamen opdraven.

Meeuw

Jenny van der Wal is diep onder de indruk van het schilderij, vertelt ze aan mediapartner Regio Noordkop: “Vroeger hadden we bij mijn ouders een catalogus met alle werken van Van Gogh en dit schilderij was altijd mijn lievelingsschilderij.” Het was een extra mooie verrassing: Jenny had het schilderij namelijk nog nooit in het echt gezien.

Dat was onwaarschijnlijk toevallig, want die informatie was niet bekend bij het Van Gogh Museum. Ze kozen het schilderij omdat het vanwege het onderwerp goed bij Den Helder past. De zee, de vissersbootjes, meeuwen in de lucht. Niet verwonderlijk ook de reden dat Jenny het schilderij zo mooi vindt. “Dat vogeltje, die meeuw, het water, dat hoort gewoon bij Den Helder”, vertelt van der Wal over het schilderij.

In de video onthult Jenny zelf het schilderij van Vincent Van Gogh.