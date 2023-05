Extinction Rebellion biedt excuses aan na bekladden Dakota-monument: ''Een stomme fout''

Vandaag heeft actiegroep Extinction Rebellion excuses aangeboden aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland. Op 12 mei hielden 23 actievoerders de tuin van het provinciehuis bezet met een tentenkamp en werd het 'Dakota-monument' beklad met krijtverf om aandacht te genereren voor hun strijd tegen Tata Steel. Eerder noemde de commissaris de actie 'respectloos en zeer kwalijk'.

Politie bij actie Extinction Rebellion provinciehuis Haarlem - Rob Wtenweerde

Twee weken geleden hield actiegroep Extinction Rebellion de tuin van het provinciehuis in Haarlem bezet en werd de leus 'Tata dicht nu' over de namen van de slachtoffers van de Dakota-ramp geklad. Vandaag toont de actiegroep berouw en zegt sorry. Actievoerder Martijn Dekker was vanmorgen bij het online gesprek met de commissaris: ''Het was een prettig gesprek. De commissaris begon met het benadrukken hoe vervelend het was voor de nabestaanden en dat het een verschrikkelijke ramp was. Wij hebben onze excuses aangeboden en verteld hoe het kon gebeuren.''

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Op Twitter liet de commissaris weten blij te zijn met het excuus van de actiegroep: ''Vanmorgen heb ik een goed gesprek gehad met twee leden van Extinction Rebellion . Ik ben blij met hun excuses voor het bekladden van het monument voor de Dakota-ramp op 12 mei.'' Over de verdere inhoud van het gesprek wil de commissaris van de Koning niets zeggen en laat het bij zijn tweet, aldus woordvoerder Daphne Sijmonsbergen. Spijt Hoewel er vandaag officieel excuses is aangekondigd aan de commissaris, was het voor Extinction Rebellion meteen duidelijk dat het bekladden van het monument een grote fout was: ''Het is in volledige hectiek gegaan. We wilden met een ladder een banner droppen en de beveiliging werd agressief.'' Toen er aan de ladder werd getrokken ging het volgens Laura ten Brink al snel mis: ''Op dat moment viel er iemand en daar kwam de focus op te liggen. Toen is het fout gegaan en sprayde iemand per ongeluk op het Dakota-monument. Toen we dat zagen, wisten we gelijk: 'dit kan echt niet, dit is een monument, we moeten water halen en een doek fixen.''

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ook Martijn zegt dat het nooit de intentie was: "We hebben het geprobeerd recht te zetten. Ik ben zelf een getogen Haarlemmer en was 15 jaar toen het gebeurde, ik weet dat nog heel goed. Daarnaast hebben we standaard regels: we zijn geweldloos, doen niet aan vernieling en hebben respect. Dit was een stomme fout.'' Dakota-monument Met het monument herdenkt de provincie 32 collega's die zijn omgekomen bij de Dakota-ramp uit 1996, waarbij een vliegtuig in de Waddenzee stortte. Eerder liet de commissaris van de koning aan NH weten dat het recht op demonstreren een groot goed is, maar deze actie 'respectloos en zeer kwalijk' vond: "Met enige regelmaat bezetten ze ons kantoor. En dat laten ze zich weer vreedzaam door de politie wegdragen. Met het besmeuren van het monument waar de provincie de collega's herdenkt die omgekomen zijn bij de Dakota-ramp in 1996, wordt de grens van het betamelijke ver overschreden. Ik betreur dat zeer," aldus Arthur van Dijk eerder tegen NH. Onaangekondigd Wanneer Extinction Rebellion weer toeslaat, houden de actievoerders in het midden: ''Zolang er geen maatregelen worden getroffen tegen Tata Steel, los van de dwangsommen, zullen wij helaas terug moeten komen. Uiteraard doen we dit geweldloos, met respect voor mensen maar wel ontregelend en onaangekondigd.''