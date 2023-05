Dure BMW's in Noord-Holland gestript: een dashboard of airbag op bestelling

Kijk uit als je in het bezit bent van een BMW. Een bende autokrakers sloeg afgelopen week meerdere keren toe in Noord-Holland. Waarbij het ze vooral om de techniek te doen is. "Ze gaan met een boodschappenlijstje op pad."

De BMW werd volledig gestript - Aangeleverd

In de afgelopen twee weken werden er in Midwoud, Medemblik en Julianadorp minstens zes BMW's gestript. De auto's werden compleet vernield achtergelaten. Airbags, navigatiesystemen, sturen en dashboards waren meegenomen. Wendy uit Midwoud is één van de slachtoffers. "Je staat toch gek te kijken als je auto ineens voor de deur is leeggeroofd", zegt ze. Op een videodeurbel is te zien hoe twee mannen, waarvan één met een zwarte pet op, te werk gaan. "In een mum van tijd waren ze klaar. Er zitten zeven minuten tussen als ze bij de volgende auto toeslaan." Sleutel in koekblik De schade loopt op tot zo'n 16.000 euro. Op advies van de politie bewaart ze de keyless entry (een techniek waarmee een deur automatisch ontgrendeld kan worden) van haar tweede auto nu in een koekblik. "Daarmee wordt voorkomen dat het signaal van buiten de woning kan worden opgepikt."

Er wordt eerst een gat in de deur gemaakt, waarna 'ie geopend kan worden - Aangeleverd

Het strippen van dure auto's is geen nieuw fenomeen. Het zijn vaak rondtrekkende Oost-Europese bendes, weet André Bouwman van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Ze gaan daarbij héél gericht te werk. Eerst komt een groep verkenners de beoogde doelwitten in kaart brengen. "Er wordt een rondje door de wijk gereden, waarvan ze weten dat er BMW's voorkomen", zegt hij. Met een briefje vol adressen keren ze huiswaarts. Inbraken op bestelling Een tweede groep, die gespecialiseerd is in inbraak, slaat diep in de nacht toe. Ze gaan snel te werk. "De gestripte auto-onderdelen worden vervolgens naar een loods gebracht, waarna een vrachtwagen of bestelbusje één keer per week de buit komt ophalen." Die brengt de onderdelen naar het thuisland, bijvoorbeeld in Litouwen of Polen. "Ze gaan letterlijk met een boodschappenlijstje op pad. Dit soort inbraken gaat vaak op bestelling. De onderdelen hebben ze nodig om een schadeauto op te knappen of te herstellen. Maar die zijn in eigen land vaak te duur, waardoor ze op rooftocht gaan."

Poolse autokrakers opgepakt in 2021 Dat er Oost-Europese bendes in West-Friesland actief zijn, is niet onbekend en geeft aan gerichter te zullen gaan patrouilleren. In 2021 komen politieagenten - op het eerste gezicht - een groep fietsendieven op het spoor. Als ze bij een verlaten bollenschuur aan de Zuiderdijk in Bovenkarspel een kijkje gaan nemen, doen ze een onverwachte vondst. Daar treft de politie meerdere auto-onderdelen van de Mazda CX-5 aan, een geliefde model onder autokrakers. Naast deze onderdelen worden er ook nog een aantal vuurwapens, cash geld en harddrugs gevonden. "Terwijl de politie druk bezig was om alles in kaart te brengen, reed er een vrachtwagen met een Pools kenteken het terrein op", zegt André Bouwman van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Die moest waarschijnlijk de buit ophalen, om vervolgens de grens met Duitsland over te steken. "De politie heeft het spoor niet gevolgd. Ze hebben wel de gestolen spullen veiliggesteld en drie aanhoudingen verricht. Daar is het bijgebleven."

Toch is de pakkans nihil. "Ze wisselen regelmatig van plek, waar ze de gestolen onderdelen tijdelijk stallen", zegt hij. Ook zijn er geen grenscontroles meer. "Controleren is heel lastig. Ze steken zonder problemen de grens over en gebruiken valse kentekenplaten." Na het strippen van een auto met een Nederlands kenteken - nadat het wordt opgemerkt uiteraard - zet het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) het kenteken direct in het politiesysteem en het systeem van de ANPR-camera's langs de wegen. "Maar als eigenaren in de ochtend iets opmerken, rijden de autokrakers Polen of Litouwen al binnen."