College de Brink bedenkt ludieke reactie op MAVO-out stickers: "MAVO-power"

"VMBO'ers zijn de motoren van de maatschappij. Als je een loodgieter nodig hebt, als je verlichting het thuis niet doet, als je auto uitvalt - dan heb je een VMBO'er nodig", zegt leerlingenbegeleider en initiatiefnemer van de tegenactie Noah Oldenburg van College de Brink.

Samen met de directie vond hij het belangrijk dat er een tegengeluid kwam na de sticker-stunt van leerlingen van het Willem de Zwijger College. Oldenburg: "Wij merken heel erg dat de tendens heerst dat je naar de havo moet of hoger. Daarom vonden wij dit een mooie gelegenheid om ons eigen geluid weer te laten horen. De kracht van het VMBO!"

Fusie

Het Willem de Zwijger College is sinds afgelopen jaar gefuseerd met VitusMavo, waardoor er nu niet meer alleen vwo- en havoscholieren rondlopen in het gebouw. Over die fusie was veel ophef. Sommige ouders waren erop tegen, onder andere omdat 'ze bang waren dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit zou gaan'. Het Willem de Zwijger is uiteindelijk toch de samenwerking aangegaan met VitusMavo.

Afgelopen weken werden naar aanleiding daarvan de 'MAVO OUT'-stickers door verschillende eindexamenleerlingen opgeplakt. Volgens de scholieren was dit vooral als grap bedoeld. De directie heeft ze direct laten verwijderen.