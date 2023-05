Meer referenda in Alkmaar, moeten we dat wel willen?

De nieuwe coalitie in Alkmaar zit sinds deze week aan het roer en bij een nieuwe 'stadsregering' hoort een nieuwe stijl van besturen. En daarin is, als het aan de coalitie ligt, een belangrijke rol weggelegd voor referenda en burgerparticipatie. Maar is dat wel een goed plan?

Stadhuis Alkmaar - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"Het is zeker een goed instrument", legt Geerten Boogaard uit. "Als je het slim gebruikt." Boogaard is bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden. De Alkmaarder krijgt dus meer inbreng bij het beleid in Alkmaar, valt te lezen in het kersverse coalitieakkoord. "En we gaan dan ook echt wat doen met de uitslag", vertelt Victor Kloos, fractievoorzitter van de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA). "Bij sommige landelijke referenda werd er geen flikker mee gedaan, maar wij zullen de uitslag respecteren." Vertrouwen in de politiek Kloos ziet in het referendum dé manier om het vertrouwen in de politiek weer te doen herstellen. In een peiling onder Alkmaarders bleek al eerder dat een meerderheid voor meer referenda is, aldus Kloos. "Het gros van de Alkmaarders zit hier dus echt op te wachten."

Boogaard onderstreept dat referenda een ideaal instrument zijn om afgehaakte kiezers weer te betrekken bij de politiek, met name in de gemeentelijke politiek. "Maar gebruik het wel voor een onderwerp dat ook echt politieke urgentie heeft volgens de inwoners", voegt hij daaraan toe. "En maak het niet te complex." Een nadeel van referenda is, volgens de hoogleraar, dat het complexe onderwerpen kan platslaan tot simpele 'ja nee vragen'. "Ook is de samenhang niet altijd duidelijk", vervolgt hij. "Mensen zijn voor gratis bier en voor belastingverlaging." Bindend of niet? De precieze invulling van de referenda in Alkmaar is nog niet helemaal duidelijk. Zo staat er in de huidige verordening nog een kiesdrempel van 30 procent. "Maar het is niet ondenkbaar dat die verdwijnt", legt Kloos uit. "Maar die discussie wordt nog gevoerd." Het eerste referendum in Alkmaar staat al ingepland voor 2024 over een eventueel vuurwerkverbod. Deze is tegelijk gepland met de Europese Parlementsverkiezingen. "Dan kunnen mensen na het stemmen over de Europese toestanden, ook gelijk over het vuurwerkverbod stemmen", aldus Kloos. Hiermee hoopt de coalitie op een hoge opkomst. De uitkomst van het eerste is bindend, aldus de coalitie. Maar bindende referenda bestaan eigenlijk niet, legt Boogaard uit. "Het enige wat kan is dat je als volksvertegenwoordiging de plicht aangaat dat je het zwaar laat wegen, maar volgens het Nederlands staatsrecht mag je niet verder gaan dan dat." De gemeenteraad kan er dus theoretisch formeel altijd nog onderuit. "Maar wij zullen de uitslag altijd respecteren", beloofd Kloos.