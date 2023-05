Transavia schrapt deze zomer 210 vluchten, meer dan de helft van en naar Schiphol

Krap twee weken geleden maakte Transavia al bekend dat er in juni maar liefst 332 vluchten worden geannuleerd, waarvan 200 van en naar Schiphol. De maatschappij probeert zoveel mogelijk vakantiegangers een dag eerder of later te laten vertrekken, maar voor sommige reizigers vallen de vakantieplannen helemaal in het water.

De reden voor de annuleringen is een tekort aan vliegtuigen. Transavia moet langer wachten op een aantal vliegtuigen die zijn overgenomen van het Roemeense Blue Air. Bovendien liepen onderhoudsbeurten aan enkele Boeings vertraging op.

Om nog meer annuleringen op korte termijn te voorkomen, houdt Transavia ook wat vliegtuigen achter de hand als reserve. Die strategie gaat wel ten koste van vluchten die in juni, juli en augustus worden geschrapt.

Dans ontsprongen

Vandaag worden de gedupeerde reizigers geïnformeerd. Klanten van Sunweb, een reisorganisatie die vakantiepakketten met Transavia-vluchten verkoopt, ontspringen de dans. Volgens Sunweb is er voor al haar pechpassagiers een alternatieve vlucht geregeld.