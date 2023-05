Wordt het een hemdje of een dikke jas tijdens het Pinksterweekend?

Vandaag is het niet overal zonnig, maar dat gaat veranderen. "Texel is aardig bewolkt, de Noordkop ook en die bewolking breidt zich wat uit", ziet Visser vanochtend. "Niet dat het nou helemaal compleet dichttrekt en langdurig dicht zal zijn. Dat valt wel mee, de zon laat zich geregeld zien."

Vanmiddag trekt de bewolking weg wat zorgt voor een zonnige middag en avond. "De temperatuur blijft aan de gematigde kant", zegt de weerman op NH Radio. "Op Texel wordt het zo'n 14 en in Het Gooi zo'n 17 graden." Aan de kust kan het vanmiddag waaien met windkracht 6 uit het noordoosten.

Pinksterweekend

Morgen wordt het droog en over het algemeen zonnig in de provincie. "Er zijn misschien een paar wolkenvelden, in het Noorden is wat meer bewolking aanwezig", zegt Visser. De temperatuur blijft ook ongeveer hetzelfde als vandaag.

"Vooral zaterdag is er veel zon", voorspelt Visser. "Zondag ook wel wat bewolking. Op beide dagen wordt het in de middag zo'n 18 à 19 graden en zondag rond de 20 graden." Die temperatuur houdt helaas niet aan. "Maandag zijn de temperaturen dan weer een paar graden wat lager. We zien op dinsdag de temperatuur weer wat oplopen."