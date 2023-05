Asielzoeker bedreigde beveiliger opvang Petten met mes: "I'm going to kill him"

Een Tunesische vluchteling heeft op 7 maart een beveiliger met een mes bedreigd. Het gebeurde in de crisisopvang in Petten en volgens getuigen zou hij onder andere "I'm going to kill him" hebben gezegd. Vandaag hoorde hij van de rechter zijn straf.

N. Jbali, die sinds 7 januari van dit jaar in Nederland verblijft, was zelf niet aanwezig bij de zitting vandaag. Zijn advocaat, Arthur Hoogland, liet weten dat de man momenteel niet meer in de vluchtelingenopvang in Petten woont, maar in Heerlen.

Volgens de politierechter was er voldoende bewijs dat de man een mes heeft getoond en de beveiliger heeft bedreigd. Daarnaast liet een getuige weten dat dit niet het eerste incident was met de Tunesiër. Zo zou Jbali eerder al een kop soep naar een medewerker van de catering hebben gegooid, omdat hij het niet eens was met de grootte van de portie.

Geen nieuwe kleding

7 maart begon volgens de bewaker als een rustige dag, totdat de verdachte de kantine binnenkwam en de beveiliger aansprak. N. was het niet eens met het feit dat hij nog moest wachten op nieuwe kleding. Hij klonk boos, luid en geëmotioneerd en begon tegen een schuifdeur te schoppen. Daarna greep N. een stoel waar hij mee wilde gooien.

Drie beveiligers kregen Jbali tegen de grond en hij ging terug naar zijn kamer. Toch kwam hij later terug en riep hij onder andere "I'm gonna cut the big guy" en "I'm going to kill him." N. pakte vervolgens een mes van ongeveer 10 centimeter uit zijn broek en maakte steekbewegingen.

De beveiligers kregen de situatie weer onder controle en er raakte niemand gewond. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van dertig dagen, omdat een taakstraf of geldboete volgens haar niet mogelijk was, gezien de situatie van de Tunesiër.

De rechter was het eens met het opleggen van een gevangenisstraf, maar gaf de man tot een iets lagere straf, namelijk 21 dagen waarvan 20 voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moet de man een immateriële schadevergoeding van 100 euro betalen.