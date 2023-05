Vanaf vandaag is blowen op de Amsterdamse Wallen verboden

Het is voor toeristen en bewoners vanaf vandaag klaar met het roken van een joint op straat in de oude binnenstad van Amsterdam. Wie toch op de Wallen aan het blowen is, riskeert een boete van 100 euro. Op terrassen van coffeeshops mag nog wel geblowd worden.

In het deel van de binnenstad waar eerder al geen alcohol op straat gedronken mocht worden, mag nu ook niet meer op straat worden geblowd. Volgens de gemeente hebben de binnenstadbewoners 'structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en middelenmisbruik in de openbare ruimte'. Vooral 's nachts zou het voor overlast zorgen, wat ten koste gaat van de nachtrust van bewoners, de leefbaarheid en veiligheid.

Het verbod is onderdeel van het plan van de gemeente om toerisme te begrenzen. Hiervoor gebruikte de gemeente ook de 'Stay-Away' campagne. De bedoeling was om toeristen te waarschuwen voor de risico's en gevolgen van overlast en overmatig alcohol- en drugsgebruik in de stad.

Handhaving

Eerder deze week zijn er borden opgehangen in de binnenstad waar het verbod op staat. Zowel agenten als handhavers van de gemeente kunnen de boete van 100 euro uitschrijven. Niet iedereen die een joint opsteekt, krijgt gelijk een boete. In de handhavingslijn is afgesproken dat mensen zoveel mogelijk worden aangesproken als ze toch op straat blowen. Blijven ze toch blowen dan wordt er eerst nog gewaarschuwd en daarna pas een boete uitgeschreven.