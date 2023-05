Poging tot woningoverval aan de Parkrijklaan in Assendelft, geen gewonden

Rond 21.20 uur is in een woning aan de Parkrijklaan in Assendelft een overval gepleegd. De bewoners zijn hierbij niet gewond geraakt. De politie doet op dit moment onderzoek.

Een woordvoerder van de politie laat weten: "Wij kregen begin rond 21.20 uur een melding van poging tot overval. Op dit moment zijn we druk bezig met het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, want er is nu nog veel onduidelijk."

Volgens buurtbewoners heeft er eerder al een poging tot overval plaatsgevonden op hetzelfde adres. De politiewoordvoerder kon dit vanavond niet bevestigen. Mogelijk gaat het om de mislukte overval in 2018 in dezelfde straat waar het Noord-Hollands Dagblad toen over berichtte. Twee jonge overvallers werden toen op heterdaad betrapt.