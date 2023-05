Eenzaamheid bestaat niet onder racende scootmobielers in Zandvoort

In het centrum van Zandvoort bracht Pluspunt, de welzijnsorganisatie in de badplaats, kinderen en ouderen samen voor een 'race' over de Louis Davids Carré. Wie er won, was niet belangrijk. Het ging erom dat de deelnemers met elkaar in contact kwamen.

Steppende of fietsende kinderen en ouderen op de scootmobiel die het hart van Zandvoort onveilig maken: Linda Oudendijk van Pluspunt kan er uren naar kijken. Ze beoogt met evenementen als deze mensen met elkaar in contact te laten komen. Vanuit dat perspectief was de opzet geslaagd. Maar Pluspunt heeft hogere doelen. Oudendijk: "We hopen eenzame ouderen uit hun huis te krijgen." tekst gaat verder na de video over de race tussen jong en oud

Scootmobielrace - NH Nieuws