Hilversumse bewoners zijn lakse houding corporatie zat en accepteren huurverhoging niet

Bewoners van het appartementencomplex aan het Noordse Bosje in Hilversum pikken de huurverhoging van woningcorporatie de Alliantie niet. Dat de woningbouw het lef heeft om meer huur te vragen, terwijl zij geen aandacht hebben voor alle aanhoudende klachten van de huurders over de slechte staat van de woningen en het dito onderhoud. “Dit is voor ons onacceptabel”, aldus het bewonerscollectief in hun bezwaarbrief.

De nieuwe aangekondigde huurverhoging is helemaal in het verkeerde keelgat geschoten bij de bewoners van het Noordse Bosje 14-16-18. De onvrede binnen het complex midden in het centrum van Hilversum is groot. De lijst met klachten is lang. Schade aan deuren en muren, slechte schoonmaak, kapotte sloten, verlichting en deurdrangers, lekkages, een parkeergaragedeur die negen van de tien keer stuk is en ook niets doen aan het storende verwarde gedrag van een van de bewoners; het is een kleine opsomming van de gebreken die de bewoners noemen. Doorn in het oog De grootste doorn in het oog is de parkeergarage geweest. Doordat de deur vaak niet dichtging stond het binnen vol wildparkeerders, wat de bewoners tot waanzin heeft gedreven. "Het gaf ons niet alleen ergernis, maar ook een sterk gevoel van onveiligheid in ons eigen complex, omdat onze 'voordeur' voor ongenode gasten altijd wagenwijd openstond", meldt het collectief. Een aantal klachten is inmiddels verholpen, maar volgens het bewonerscollectief heeft hen dat veel bloed, zweet en tranen gekost. Naar hun beleving geeft de Alliantie nooit thuis. Zij ervaren een gebrek aan daadkracht. Hun klachten en meldingen slaan vaak dood is het gevoel dat de bewoners hebben. En als de corporatie iets aanpakt, dan zijn maanden verstreken en is de situatie vaak alweer verergerd.

Eigenlijk regent het al klachten vanaf de eerste dag dat de bewoners de sleutels kregen. Daar reageerde de Alliantie volgens de eerste bewoners al niet adequaat op. Die lijn heeft zich naar het idee van de bewoners voortgezet. Voorheen was dit deel van het Noordse Bosje een kantoorpand. In 2019 heeft de corporatie hier appartementen in gemaakt. Maar over de staat van de oplevering was gelijk al veel kritiek. Na berichten in de media heeft ook het lokale huurteam enkele bewoners geholpen. Nooit afgemaakt In de brief is te lezen dat de woningen eigenlijk ‘nooit af zijn gemaakt’. Zo zijn de muren flinterdun waardoor er snel sprake is van geluidsoverlast, is er sprake van gebrekkige isolatie door sterk verouderde kozijnen en zijn er lekkages door bouwfouten. De Alliantie gaf toen aan in de media dat er wel wat klachten waren, maar bagatelliseerde de omvang van de meldingen.

"Het zou u sieren om al onze problemen, adres voor adres, nu eens daadkrachtig aan te pakken. We dagen u uit" Bewoners appartementencomplex Noordse Bosje

Terug naar nu: door de bulk aan klachten en een nauwelijks reagerende corporatie zijn er redenen genoeg om af te zien van de huurverhoging, vinden de huurders. Sterker nog, de bewoners menen zelfs dat de maandelijkse lasten, waaronder de servicekosten, omlaag moeten. Krachtig signaal "U zou daarmee een krachtig signaal en een geweldige handreiking bieden naar ons als bewoners en uw goede wil tonen om te laten zien dat onze problemen serieus genomen worden. Daarnaast zou het u sieren om al onze problemen, adres voor adres, nu eens daadkrachtig aan te pakken. We dagen u uit", aldus de 22 bewoners die de bezwaarbrief hebben ondertekend.