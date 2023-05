Velsen-Noorders mogen ruim miljoen euro van asielschip besteden om 'afvoerputje' te verbeteren

Velsen-Noorders mogen de komende weken zelf zeggen hoe ruim een miljoen euro besteed gaat worden. Het geld is een tegemoetkoming van het Rijk voor de opvang van vluchtelingen in de asielboot. Het doel: de 'leefbaarheid, veerkracht en saamhorigheid' in het dorp vergroten. Velsen-Noord mag die abstracte begrippen vertalen naar eigen goede en concrete ideeën: "Gezelligheid is een woord dat steeds terugkomt."

Daarom heet deel één van het plan 'Samen Gezellig in Velsen-Noord'. "Dat is wat we terugkrijgen van de ondernemers en anderen", legt Renate Ooms, regisseur samenspel bij de gemeente Velsen uit. "Ik kan niet turven hoe vaak ik hoor hoe belangrijk mensen vinden dat het gezellig is. Dat het zorgt voor saamhorigheid. Maar zij zien tot hun spijt ook dat die gezelligheid steeds minder wordt. Vandaar de naam van het plan." Hoe Samen Gezellig in Velsen-Noord er precies uit gaat zien, mogen inwoners zelf bepalen. Tussen 6 juni en 6 juli mag iedereen met ideeën komen: een buurtbarbecue, een voetbaltoernooi, het plaatsen van schaaktafels, als het er maar voor zorgt dat Velsen-Noord er mooier of beter van wordt. En na de zomervakantie kunnen dezelfde inwoners stemmen op de beste ideeën en worden minstens vier van die ideeën werkelijkheid. Daar is in totaal een half miljoen euro voor uitgetrokken. "Daar kun je echt veel mee", zegt Jeroen Besseling van Welzijn Velsen. Hij kan het weten, want hij organiseert regelmatig activiteiten in het dorp. Verlaagd stoepje of buurtfeest Hij weet ook wel in welke hoek Velsen-Noorders hun ideeën zouden kunnen zoeken. "Een tijdje geleden maakten we bijvoorbeeld vanuit Buurthuis De Stek een wandeling met de wethouder om aan te wijzen waar mensen bijvoorbeeld graag een zebrapad willen, of een verlaagd stoepje voor een rollator of kinderwagen. Als oudere mensen daardoor vaker hun huis uit durven te komen, maakt dat de wijk leefbaarder." Het is de bedoeling dat de vier of meer projecten ten goede komen aan minstens drie doelgroepen. Maar voor de verdeling van die groepen laat de gemeente zich leiden door de ideeën van de inwoners. De gemeente: "Bijvoorbeeld, kinderen, jongeren, ouderen, of bijvoorbeeld sporters, natuurliefhebbers, kookliefhebbers. Enzovoort." Er zit ook een lastige kant aan het project, ziet Besseling. "Je kan het geld maar één keer uitgeven, daar zit een risico aan. Maar als nou heel veel mensen zeggen dat zij een buurtfeest willen, dan kan dat echt zinvol zijn, want dan leggen ook mensen die elkaar anders niet zouden zien contact. Daarom moeten mensen dus echt met veel ideeën komen", vindt hij.

Het zou fijn zijn als dit plan nu ook ándere mensen bereikt, dan de bekende vrijwilligers Maartje de Kaper van Welzijn Velsen

Zijn collega Maartje de Kaper hoopt vooral dat de Velsen-Noorders die ze bij Welzijn Velsen nog níet goed kennen, ook een duit in het zakje doen. "Er is best veel saamhorigheid onder een deel van de Velsen-Noorders. En die zien en kennen wij bij Welzijn Velsen ook als vrijwilligers. Het zou fijn zijn als dit plan nu ook ándere mensen bereikt." Het is dan wel een initiatief van de gemeente, "maar wij dragen maar al te graag ons steentje bij", zegt De Kaper. In een flyer die binnenkort de deur uitgaat, roept Hans Jaspers, de voorzitter van de Stichting Vrienden van Velsen-Noord zijn dorpsgenoten op ook echt met ideeën te komen: "De kans dat jouw idee wordt uitgevoerd is nu op z’n grootst. Meedoen is gemakkelijk en ons dorp gaat er echt mooier van worden." Zelf zou hij graag de bus van de stichting, vaak gebruikt voor uitjes vanuit het dorp, verduurzamen. Ooms van de gemeente wil het gras niet onder de voeten van Velsen-Noorders wegmaaien door eigen ideeën op te werpen. "Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een digitaal informatiebord, een oud idee van het Wijkplatform, nu nog steeds veel stemmen zou krijgen." Tweede potje Voor dat soort plannen, die meer over de lange termijn gaan dan de korte, is er nog een tweede geldpotje van iets meer dan 1 miljoen euro. Die is specifiek voor 'weerbare en leefbare wijken'. Dat potje moet Velsen-Noord wel delen met de IJmuidense Zee- en Duinwijk. Ooms: "Andere al genomen maatregelen, zoals de extra BOA die in Velsen-Noord blijft en het geld van drugsoverlast, komen uit wéér een ander potje. Maar we vinden het wel verstandig om de inwoners van Velsen-Noord in één bericht over dat bedrag van anderhalf miljoen te informeren, omdat de verschillende plannen elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken."

Tussen 6 juni en 6 juli kunnen mensen hun ideeën inleveren op vijf locaties. Wie meer informatie wil krijgen, kan op 6 juni om 19.30 uur naar Sportpark Rooswijk komen of op 18 juni naar de workshop tijdens het dorpsfeest. Locaties ideeënbussen: Kennemer Print Service, Bloemisterij Aardenburg, Huis van de Wijk de Stek, Kantine FC Velsenoord, Dekamarkt Velsen-Noord.