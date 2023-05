Lana (11) grijpt naast landelijke titel voorleeskampioen maar 'heeft alles gegeven'

Ze heeft alles gegeven bij de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd, maar de 11-jarige Lana uit Zwaag wist vanmiddag helaas niet de titel in de wacht te slepen. Haar aanhang is meer dan trots op haar prestatie. "Ze is onze kampioen", zegt haar juf Marleen Eskes van IKC De Wingerd.