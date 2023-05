School Spinoza20first in Oost ook morgen gesloten na dreiging schietpartij

De middelbare school Spinoza20first aan de H.J.E. Wenckebachweg in Oost opent morgen ook nog niet de deuren voor haar leerlingen. Vandaag besloot de schoolleiding om de leerlingen thuis te houden na een dreiging over een schietpartij. De leerlingen krijgen, waar mogelijk, wel online les.

In een bericht dat rondging op sociale media stond een dreigement over een schietpartij die zou plaatsvinden op de school. 'Kijk uit voor mensen op spinoza20first!! Tussen 13:00 en 14:00'. Rector Jan Paul Beekman laat weten dat de dreiging nog steeds even groot is als vanochtend en dat er daarom is gekozen om de deuren niet te openen. "We moeten voorkomen dat onze leerlingen en medewerkers gevaar lopen."

Door de sluiting worden net zoals vandaag de eindexamens verplaatst naar een andere locatie. De examenkandidaten maken morgen én vrijdag hun examens op het Spinoza Lyceum, de tweede school van de stichting in Zuid. De reden is zodat de examenleerlingen weten waar zij deze week terecht kunnen. Andere leerlingen van de school krijgen vanaf morgen online lessen voor de vakken waar dat voor mogelijk is.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek naar de dreiging nog vol in gang is. Met die reden kan de politie ook nog niet loslaten of er al een mogelijke verdachte in beeld is.