Hilversummer Youssef Douzi helpt jongeren het beste uit zichzelf te halen: “Ik wil jongeren laten shinen”

Hilversummer Youssef Douzi heeft een missie: hij wil van Hilversum een stad maken waar jongeren hun talenten kunnen ontdekken. De geboren en getogen Hilversummer is de initiatiefnemer van YoungHilversummers en jongerencoach op het Alberdingk Thijm College. Dat doet hij vanuit zijn persoonlijke passie, vertelt hij in de nieuwste aflevering van Lab Mediaplein Talks.

Youssef groeide op in de wijk Riebeeck. In een groot gezin met een alleenstaande moeder. Youssef: "Als kind stond ik voor verschillende uitdagingen. Het schrijven van teksten en rappen waren mijn manieren om mijzelf te uitten. Ik stotterde veel, behalve tijdens het rappen."

Zijn passie voor het coachen van jongeren komt voort uit de tegenslagen die hij heeft meegemaakt, waaronder het overlijden van zijn broer. Youssef: “Ik heb de drive ontwikkeld om er voor anderen te willen zijn.”

Voor het opbouwen van een vertrouwensband met jongeren, benadrukt Youssef het volgende: "Voor mij is het nooit een doel geweest om jongeren te bereiken, maar vooral om jongeren te laten shinen. Als je je je daarop richt, toon je oprechte interesse in hen. Dan ontstaat er echt een verbinding. Ze voelen zich gezien en gehoord. Op dat moment gaat het niet meer om of ik ze heb bereikt of niet, maar om het feit dat ik ze heb weten te raken."

Platform voor talenten en passies

YoungHilversummers is het recent gelanceerd platform dat zich richt op alle jongeren in Hilversum. Het platform is opgedeeld in vier thema's: kunst en media, cultuur en maatschappij, sport en games, en werk en ondernemen. “Wij zien dat jongeren op al die gebieden actief zijn of actief willen zijn, maar soms niet weten hoe, waar en met wie. Het platform brengt jongeren samen binnen deze verschillende themagroepen en moedigt hen aan om proactief te zijn en initiatief te nemen.”

Het heeft al mooie resultaten opgeleverd, zoals een succesvolle samenwerking met het filmtheater voor een iftar-evenement en ontmoetingen tussen jongeren en politici tijdens het 'Pizza en politiek'-initiatief.

Youssef wil met al zijn initiatieven Hilversum graag mooier maken. “Het is belangrijk om de plek waar je leeft zo tof mogelijk te maken, samen met elkaar. Je hebt een goed leven als je ook kunt genieten van de omgeving en de mensen om je heen zich goed voelen.”