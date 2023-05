Modelspoorclub ontspoort door strengere regels: "We hebben nu geen inkomsten"

Normaal gesproken zouden in deze tijd van het jaar de kinderen in de rij staan bij de Spaarnwoudse modelspoorclub 't Y om een ritje te mogen maken in één van de treintjes. Maar het park is het hele seizoen al gesloten omdat de Voedsel- en Warenautoriteit afgelopen december ineens met strengere eisen kwam voor de rijdende attractie.

Zo moeten volgens de nieuwe regels alle wagons afzonderlijk worden voorzien van een eigen remsysteem, mochten ze onverhoopt loskomen van de locomotief. Een maatregel die nogal wat voeten in aarde heeft. "We hebben tweehonderd remschoenen gekocht", legt oprichter van de club Lex Leenaars uit. "En we moeten zestig remhangers maken en overal de remcylinders in monteren. Dus het is nog een heel circus." Een tijdrovende operatie, die bovendien niet goedkoop is: om alle wagons van een eigen remsysteem te voorzien, is de club al snel vijfduizend euro verder.

"We rijden hier sinds 1980 rondjes, er is nog nooit wat gebeurd" Nico Rozendaal, penningmeester modelspoorclub 't Y

De strengere eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit kwamen als een donderslag bij heldere hemel en wekte bovendien ook wel verbazing. "Sinds 1980 rijden we hier rondjes", vertelt penningmeester Nico Rozendaal. "Er is nooit wat gebeurd. Het zijn treintjes die heel langzaam rijden." Ook mede-oprichter van de club Lex Leenaars fronste wel even de wenkbrauwen bij het zien van de nieuwe eisen. "We rijden maximaal tien kilometer per uur", aldus Lex. "En als ik dan zie wat er over straat heen gaat... Jongens van twaalf- dertien jaar zonder helm op e-bikes... Die gaan wel harder."

Financiële hulp welkom Aangezien alle benodigde aanpassingen door de eigen vrijwilligers gerealiseerd moeten worden, kan het park voorlopig nog niet open. "Al die wagons van remmen voorzien", verzucht Rozendaal. "Dat hebben we misschien pas op het eind van het jaar voor elkaar." Het betekent een extra financiële strop voor de club. "We hebben nu geen inkomsten", legt Leenaars uit. "En al onze vaste lasten lopen door." De penningmeester denkt ondertussen na hoe de club de tegenvaller eventueel wat kan verzachten. "Als we straks weer open gaan, zetten we misschien een pot neer", aldus Nico Rozendaal. "Met het verzoek iets te doneren. Want we kunnen wel wat hulp gebruiken."