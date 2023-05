Bewoners strijden op de markt van Edam voor de Purmer: "Houd het industrievrij"

"Zo gaat het er dus uit zien als de plannen doorgaan. Van het groen in de polder blijft niets meer over", vertelt Marianne Jonkman met een flyer in de hand aan een man uit Edam op de wekelijkse markt. Marianne en vier andere vrouwen voeren actie om Edammers te overtuigen dat de Purmer aan de rand van hun vestingstadje niet volgebouwd moet worden worden met bedrijven, industrie en een nieuw stadion voor FC Volendam.

Bewoners van de werkgroep Purmer Industrievrij proberen Edammers op de markt te overtuigen.

Er ligt nog niets vast maar de plannen voor de Purmer zijn er al lang. De gemeente Edam-Volendam geeft de bewoners tot 6 juni gelegenheid om een visie in te dienen voor het gebied. Het is bekend dat de gemeente de bedrijven die nu aan de Julianaweg in Volendam zitten graag naar de Purmer wil verhuizen. Zo komt er ruimte voor woningbouw. Groene buffer Maar de strijdbare bewoners verenigd in de werkgroep 'Purmer Industrievrij' zien dat helemaal niet zitten. "Het is er nu zo prachtig". zegt Madelon Cazemier van de werkgroep. "Daar wordt ook ontzettend veel gebruik van gemaakt. Door wandelaars, vogelliefhebbers en fietsers. Het is een heerlijke groene buffer tussen Edam en Purmerend en het zou doodzonde zijn als dat er niet meer zou zijn." De meeste Edammers op de markt luisteren geduldig naar de argumenten van de dames. En bijna zonder uitzondering zijn ze het eens met de actievoerders. Een man heeft zo zijn twijfels want zo zegt hij: "Je wil toch ook een toekomst voor je kinderen en kleinkinderen. Die moeten ook ergens wonen."

Protest Purmer Industrie Vrij - NH Nieuws