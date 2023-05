Provincie vraagt 1,2 miljard euro aan het Rijk voor herstellen van natuurgebieden

Er is 1,2 miljard euro aangevraagd bij het Rijk om de natuurgebieden in onze provincie te herstellen en realiseren. Met die smak geld moet de natuur, waterkwaliteit, het klimaat en de landbouw verbeterd en verduurzaamd worden. Dat wordt duidelijk uit de eerste versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) dat het bestuur gepubliceerd heeft.

De provincie is van plan een breed scala aan maatregelen te treffen. Zo worden veehouderijen geïnnoveerd, om op deze manier hun stikstofuitstoot te verminderen. Daarnaast wordt landbouwgrond beschermd en zal het grondwaterpeil in de veenweide worden verhoogd.

Gedeputeerde Esther Rommel van Natuur en Stikstof zegt hierover: "Het is mede aan ons om onze prachtige provincie te behouden voor toekomstige generaties. Want op dit moment is ons landelijk gebied niet in balans. Op veel plaatsen zijn de natuur-, bodem- en waterkwaliteit in slechte staat. We vinden het noodzakelijk om flinke maatregelen te nemen die voor verbetering gaan zorgen, maar deze veranderingen zijn niet altijd makkelijk."