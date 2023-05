Van bokje kopen tot kunst kijken: dit is er te doen tijdens Pinksteren

De weersvoorspellingen zien er aankomend weekend goed uit en dat is fijn nieuws, want dit weekend is het Pinksteren. Genoeg tijd om de deur uit te gaan, dus zet je zonnebril maar op. Wat is er allemaal in Zaanstreek-Waterland te doen?

archieffoto: Pinkster drie op de Zaanse Schans - NH/Mischa Korzec

Ronde van Ilpendam In Ilpendam wordt op eerste Pinksterdag de Ronde van Ilpendam gehouden. Het is dit keer de elfde editie van het wieler-,hardloop-,fiets- en wandelevenement. Dit jaar kan je ook weer deelnemen aan de skeelertocht van 50 kilometer en voor de gezinnen is er een leuke puzzeltocht. De opbrengst van het evenement gaat dit jaar naar stichting Jarige Job. Braderie in Volendam Op tweede Pinksterdag wordt weer de traditionele Pinkster braderie georganiseerd in Volendam. Deze gezellige markt wordt op loopafstand van de haven gehouden en trekt altijd veel publiek. Zaanse Schans Op de Zaanse Schans is het verhaal te horen over de 80-jarige oorlog. Ook zul je daar ieder heel uur kanonschoten horen. Bokkiesdag Op derde Pinksterdag wordt ook de bevrijding van de Spaanse bezetting gevierd. Een veldslag die op Zaanse grond werd uitgevochten. "Dankzij de Purmerenders hebben we de slag om de Spanjaarden 447 jaar geleden gewonnen", vertelde burgemeester Jan Hamming eerder. De dinsdag na Pinksteren is daarom in de Zaanstreek en Purmerend traditioneel de dag waarop Pinkster Drie wordt gevierd; ook wel 'Bokkiesdag' genoemd. Mensen uit verschillende plaatsen in de provincie trokken sinds oudsher op deze dag naar Purmerend om een bokje (geit) te kopen. In Jisp wordt Pinksteren al jaren gevierd met de kermis.



Bekijk hieronder de reportage (tekst gaat door):

Pinksterdrie leeft nog volop in Jisp

Beestenboel In hetzelfde dorp als waar de kermis is, kunnen kunstliefhebbers naar De Poelboerderij. Wormerlander Annie Harsveld-Leeuwerink toont daar haar schilderijen over de natuur- en polderlandschappen. Dierenliefhebbers kunnen daarentegen naar de expositie 'Beestenboel' bij Art Zaanstad. Onder andere kunstenaars Maurice Braspenning, Piet van de Kar en Netty van Osch laten kunst voor aan de muur zien.