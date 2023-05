Hardleerse automobilist wordt twee keer opgepakt voor rijden onder invloed

Na twee uur mocht de man het politiebureau met een rijontzegging verlaten. Een half uur later troffen de agenten dezelfde 23-jarige man weer rijdend aan, slechts één straat verder dan de eerste aanhouding.

De bestuurder is vervolgens staande gehouden voor het rijden onder invloed en daarbovenop voor het rijden tijdens eens rijontzegging. Hij mocht mee naar het bureau en is daar tijdelijk vastgezet. Inmiddels is de 23-jarige man uit Noordwijk weer op vrije voeten. Voorlopig is hij zijn rijbewijs kwijt en buigt het OM zich over het verdere verloop van de zaak.