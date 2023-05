Gymmen, zwemmen en atletieken in één pand: Hilversum bouwt multifunctioneel sportgebouw

Meerdere sporten in één gebouw. Over een paar jaar moet dat op het Arenapark in Hilversum werkelijkheid zijn. Langs de spoorlijn moet een multifunctioneel sportcomplex verrijzen. “Daarmee zetten we Hilversum als sportstad echt op kaart”, is de overtuiging van wethouder Arno Scheepers.

Al vele jaren is Hilversum bezig met een andere invulling van het Arenapark. Nu is het vooral een bedrijvenpark, maar in de nabije toekomst moet dit volgens de gemeente ‘de meest sportieve buurt van Hilversum’ worden. Dat is de uitsmijter waar het college van burgemeester en wethouders de plannen aan ophangt.

Over acht tot tien jaar moet het Arenapark helemaal zijn veranderd. Naast 70.000 vierkante meter extra voor bedrijven, 850 tot 900 woningen, een verplaatst station en 6.000 vierkante meter voor onder andere een supermarkt, daghoreca, een kapper en een fysiotherapeut komt er nog eens 37.000 vierkante meter voor sport bij.

Indooratletiekhal

Daar is het multifunctionele sportgebouw een belangrijk onderdeel van. Scheepers meent hiermee meerdere vliegen in één klap te kunnen slaan. In dit nieuwe pand moet onderdak komen voor het nieuwe zwembad, een nieuwe sporthal, gymzalen voor de nieuwe internationale school en Alberdingk Thijm-scholen en een indooratletiekhal voor de Gooise Atletiek Club en Nike.

Door goed te plannen en een slimme indeling is het complex eigenlijk de hele dag door te gebruiken. “Maatschappelijk vastgoed kun je niet meer leeg laten staan. Dat is niet meer van deze tijd", legt Scheepers uit. Dat betekent dat de schoolklassen overdag gebruik maken van de gymzalen en de atleten in de avonden en de weekenden kunnen sporten. Want van zes gymzalen achter elkaar is met een ander zaaldeel makkelijk om te turnen in een indooratletiekhal, zo meent de wethouder.

Glazen gebouw

Dit nieuwe gebouw komt niet op de plek van de huidige sporthal. Op de plek van de Dudok Arena komen onder meer woningen. Het huidige glazen gebouw langs het spoor is wat het college betreft de ideale locatie voor het nieuwe multifunctionele sportcomplex.

Zodra alles in kannen en kruiken is en de politiek het licht op groen heeft gezet, staat de bouw van het sportgebouw als een van de eerste projecten op het Arenapark op de agenda. Zwembad De Lieberg is ernstig aan vervanging toen en ook de Dudok Arena heeft de beste tijd wel gehad. Mede daarom krijgt dit pand prioriteit. In 2026 of 2027 zou de nieuwe sportaccommodatie er kunnen staan.